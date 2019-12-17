أمير «الحدود الشمالية» يكرّم مواطنًا تبرّع بـ«كليته» لصديقه

كرّم فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، المواطن أحمد بن سيف الحبلاني، والذي تبرّع بكليته لصديقه، محمد بن غياض السويلمي.

واطمأن أمير المنطقة خلال الاستقبال على صحة الحبلاني، مُثنيًا على موقفه الإنساني والنبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.