الوزير الجبير يستقبل السفير البحريني لدى السعودية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، والسكرتير أول بمكتب معاليه مهند البصراوي.
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