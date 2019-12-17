مصادر «عاجل»: تعميم من وزارة التعليم يمنع إسناد 3 مهامّ للمرشدين الطلابيين

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم، تُحدد فيه تفرغ المرشد الطلابي لأداء مهامّه بعيدًا عن إسناد الملاحظة أو أعمال اللجان أو الأعمال الإدارية أيّام الاختبارات المدرسية «بنين».

وتتمثل مهامّ المرشد الطلابي، في إعداد نشرات تربوية لطرق تنظيم الوقت والاستذكار الجيد، وتعريف الطلاب بلوائح وتعليمات الاختبارات، وكذلك عقد الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية للطلاب المعيدين والمتأخرين دراسيًّا من أجل تهيئتهم.

ومن ضمن مهامّه أيضًا، تدريب الطلاب الذين يعانون من قلق الاختبارات على اختبارات تجريبية، وإشراك الطلاب بجداول الاختبار، وتعريفهم بأهمية المحافظة على الكتب.