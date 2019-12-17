كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم، تُحدد فيه تفرغ المرشد الطلابي لأداء مهامّه بعيدًا عن إسناد الملاحظة أو أعمال اللجان أو الأعمال الإدارية أيّام الاختبارات المدرسية «بنين».
وتتمثل مهامّ المرشد الطلابي، في إعداد نشرات تربوية لطرق تنظيم الوقت والاستذكار الجيد، وتعريف الطلاب بلوائح وتعليمات الاختبارات، وكذلك عقد الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية للطلاب المعيدين والمتأخرين دراسيًّا من أجل تهيئتهم.
ومن ضمن مهامّه أيضًا، تدريب الطلاب الذين يعانون من قلق الاختبارات على اختبارات تجريبية، وإشراك الطلاب بجداول الاختبار، وتعريفهم بأهمية المحافظة على الكتب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: تعميم من وزارة التعليم يمنع إسناد 3 مهامّ للمرشدين الطلابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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