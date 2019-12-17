«مسام» يتعقب مفخخات الحوثي باليمن وينتزع 1286 لغمًا

تمكن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2019م، من انتزاع 1286 لغمًا متنوعًا.

وأشار «مسام»، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن الألغام المنزوعة هي 9 مضادة للأفراد و372 مضادًا للدبابات و21 عبوة ناسفة و884 ذخيرة غير منفجرة.

وبهذا بلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 117,216 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» في اليمن لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

