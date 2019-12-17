إزالة تعديات على أرض حكومية بـ«عشيرة الطائف»

رصدت أمانة الطائف اعتداءً على أرض حكومية بيضاء بعشيرة «شمال الطائف» بمساحة 5 آلاف متر مربع، أقام عليها معتدون مخالفون أسلاكًا شائكة وخيامًا بغرض الاستيلاء على الأرض بشكل غير نظامي.

وتابعت الفرق الميدانية لمكتب الخدمات البلدية بعشيرة التعدي؛ حيث تم فحص ملكية الأرض وتبين عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين؛ مما استوجب الإزالة الفورية.

وباشرت أمانة الطائف، ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بعشيرة أعمال الإزالة بمشاركة قوة أمنية وآليات الفرع البلدي.

وأوضح المساعد للبلديات الفرعية أن الأمانة تعمل وفق آليات محكمة للتصدي للتعديات القائمة ومتابعة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخارجة، بالإضافة لمتابعة الأراضي المخصصة للجهات الخدمية وإزالة التعديات فور حدوثها.

