السعودية اليوم / قائد الجيش اللبناني يلتقي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان



بيروت 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

التقى قائد الجيش اللبناني جوزاف عون اليوم في بيروت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة, ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

18:45ت م

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