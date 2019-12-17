السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لندن يستقبل أعضاء نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا



لندن 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، بمقر السفارة بالعاصمة لندن، أعضاء وعضوات نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا.

واستمع سمو السفير لشرح موجز من رئيس النادي الأستاذ مالك بن معيض عن رسالة النادي والمبادرات الإعلامية التي يقدمها في عدد من المدن والجامعات والمراكز الإعلامية في بريطانيا بهدف تعزيز الصورة الذهنية عن المملكة العربية

كما تحدث نائب رئيس النادي الأستاذ أحمد السلمي وقدم لمحة عن مبادرات إعلامية قادمة سيطرحها النادي مستقبلاً.

ونوه سمو السفير خلال اللقاء بالدور المهم الذي يقوم به النادي في بريطانيا مؤكداً على دعمه لكل المبادرات الإعلامية التي من شأنها نقل الصورة الحقيقة المشرفة عن المملكة العربية السعودية.

من جانبه، ثمن رئيس نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا الأستاذ مالك معيض دعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا للنادي وأنشطته، ومؤكدا على أن النادي ومنذ تأسيسه يحظى دوما بدعم سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية في لندن وهو ما مكّن النادي من تقديم العديد من الأنشطة والبرامج الإعلامية.

يذكر أن نادي الإعلاميين السعوديين في المملكة المتحدة مؤسسة بريطانية رسمية غير ربحية وتضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات والباحثين السعوديين في المجال الإعلامي بالمملكة المتحدة بهدف إبراز جهود المملكة خارجياً والتعريف بالمجتمع السعودي المتسامح والمحب للآخر وصقل المواهب الإعلامية السعودية.

// انتهى //

17:48ت م

0229



لندن 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، بمقر السفارة بالعاصمة لندن، أعضاء وعضوات نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا.واستمع سمو السفير لشرح موجز من رئيس النادي الأستاذ مالك بن معيض عن رسالة النادي والمبادرات الإعلامية التي يقدمها في عدد من المدن والجامعات والمراكز الإعلامية في بريطانيا بهدف تعزيز الصورة الذهنية عن المملكة العربية السعودية كما تحدث نائب رئيس النادي الأستاذ أحمد السلمي وقدم لمحة عن مبادرات إعلامية قادمة سيطرحها النادي مستقبلاً.ونوه سمو السفير خلال اللقاء بالدور المهم الذي يقوم به النادي في بريطانيا مؤكداً على دعمه لكل المبادرات الإعلامية التي من شأنها نقل الصورة الحقيقة المشرفة عن المملكة العربية السعودية.من جانبه، ثمن رئيس نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا الأستاذ مالك معيض دعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا للنادي وأنشطته، ومؤكدا على أن النادي ومنذ تأسيسه يحظى دوما بدعم سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية في لندن وهو ما مكّن النادي من تقديم العديد من الأنشطة والبرامج الإعلامية.يذكر أن نادي الإعلاميين السعوديين في المملكة المتحدة مؤسسة بريطانية رسمية غير ربحية وتضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات والباحثين السعوديين في المجال الإعلامي بالمملكة المتحدة بهدف إبراز جهود المملكة خارجياً والتعريف بالمجتمع السعودي المتسامح والمحب للآخر وصقل المواهب الإعلامية السعودية.// انتهى //17:48ت م0229

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.