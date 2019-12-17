السعودية اليوم / الرئيس الفلسطيني: الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري بالقدس وغزة والضفة



رام الله 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري في كل من القدس وغزة والضفة الغربية.

وقال عباس خلال كلمته في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم، اتخذنا قراراً بعقدها في أقرب فرصة ممكنة، وبدأنا المساعي والإجراءات من أجل الوصول إليها من خلال لجنة الانتخابات التي بدأت مساعيها مع الفصائل لتحقيق هذا الهدف.

من جهة أخرى جدد الرئيس عباس موقفه الرافض لصفقة العصر، "وقال نحن نرفض الصفقة سواء ما طرح منها أو لم يطرح إلى الآن، وإن موقفنا من صفقة العصر ثابت، وبالتالي تتبعه المواقف الخاصة من الذي جرى في وارسو والبحرين".

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17:47ت م

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