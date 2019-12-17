السعودية اليوم / مصرع مدنيين عراقيين بحادثين أمنيين منفصلين في بغداد



بغداد 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

لقي مدنيان عراقيان اليوم في بغداد، مصرعهما في حادثين أمنيين منفصلين.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن مجهولين قَتَلا طعنًا بآلة حادة صاحبَ محل للمواد الغذائية في منطقة العامرية غرب بغداد، ولم تعرف على الفور دوافع الحادث الذي باشرت الشرطة التحقيق في ملابساته.

في سياق متصل أطلق مسلحون مجهولون اليوم النار من أسلحة كاتمة للصوت باتجاه شخص مدني في منطقة سبع قصور شرق بغداد, ما أدى إلى مصرعه بالحال, بينما لاذ المهاجمون بالفرار, فيما سارعت قوة أمنية إلى تطويق مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابساته, ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي.

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17:40ت م

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