السعودية اليوم / محافظ خيبر يعقد اجتماعاً مع رؤساء المجالس البلدية بالمحافظة



المدينة المنورة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس

عقد محافظ خيبر فهد بن محمد العطر بمكتبه في المحافظة اليوم , اجتماعًا مع رؤساء المجالس البلدية بالمحافظة ومركز العشاش ومركز الصلصلة .

ورحب المحافظ برؤساء المجالس البلدية وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الرقي بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ووضع خطط مرسومة للتطوير والارتقاء بالخدمات التي تهم وتخدم المواطن والمحافظة سواء من جانب البلدية أو الجهات الخدمية الأخرى ، مشيرًا إلى أن المحافظة ستكون داعمًا للمجالس في كل مايخدم المصلحة العامة.

وتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات التي ستسهم بدورها في تطوير المحافظة والمركز والقرى التابعة له.

//انتهى//

17:35ت م

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