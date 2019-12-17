السعودية اليوم / كلية الهندسة بجامعة نجران تحقق جائزة أفضل بحث في مؤتمر الشبكات الذكية



نجران 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

حققت كلية الهندسة بجامعة نجران جائزة أفضل بحث في مؤتمر الشبكات الذكية ٢٠١٩م، الذي أقيم بمحافظة جدة خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وشاركت الكلية في المؤتمر الذي شهد تنافس عدداً كبيراً من جامعات المملكة والعالم, بمشروع تخرج لثلاثة من طلابها في قسم الهندسة الكهربائية، وهم : حسن أبو ساق، وسلمان الفرحان، ومانع أبو ساق، بإشراف عضو هيئة التدريس بالكلية، الدكتور أحمد الزهراني.

وقد كان البحث الفائز عبارة عن تصميم نموذج لنظام شحن لاسلكي يمكن شحن السيارات من خلاله أثناء القيادة دون الحاجة إلى التوقف.

وأكد عميد الكلية الدكتور عبدالله الوادعي، أن هذا الإنجاز مدعاة للفخر والاعتزاز بطلاب الكلية، الذين اكتسبوا المهارات الهندسية التي تؤهلهم للمنافسة والفوز على المستويين المحلي والعالمي، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي على دعمه المتواصل والوقوف خلف النجاحات التي يحققها طلاب الجامعة.

// انتهى //

17:08ت م

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