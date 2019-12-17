

نجران 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

زار وفد من القوة الإماراتية المرابطة بالحد الجنوبي اليوم، جامعة نجران، حيث كان في استقبالهم معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي.

‏ورحب السبيعي بأفراد القوة، مشيداً بالتضحيات التي تقدمها القوات الإماراتية إلى جانب أشقائها في التحالف.

وقدّم معالي الدكتور السبيعي شرحاً موجزاً عن الكليات والتخصصات التي تحتضنها الجامعة، إضافةً إلى البرامج والخدمات التي تقدمها للمرابطين وأبناء الشهداء.

من جهته أبدى قائد القوة الإماراتية المقدم الركن خالد سعيد محمد العلوي، إعجابه بمنشآت المدينة الجامعية، مبيناً أن مثل هذه الزيارات فرصة للتعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها الجامعة، ثم قدم أفراد القوة عدداً من الهدايا التذكارية لمعالي مدير الجامعة، فيما جرى تسليمهم دروعاً تذكارية.

// انتهى //

17:08ت م

0219





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد من القوة الإماراتية المرابطة بالحد الجنوبي يزور جامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.