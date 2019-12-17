شكرا لقرائتكم خبر عن موجة باردة على المملكة من الخميس إلى الأحد والان نبدء بالتفاصيل
- الحرارة من 1- 3 درجات فى حفر الباطن والقيصومة والقصيم والرياض
أعلنت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة.
وقالت الهيئة أن تاثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة يستمر من مساء يوم الخميس المقبل إلى صباح يوم الأحد وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.
كما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين الدرجة إلى الثلاث درحات مئوية على مناطق القصيم والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة).
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