الكهموس ومسؤول أمريكي يبحثان التعاون في ملاحقة أموال الفاسدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، أمس نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون جيمس والش، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون في سبل ملاحقة أموال الفاسدين، وإعادتها إلى خزينة الدولة.

حضر اللقاء مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر أباالخيل، وكبير مستشاري رئيس الهيئة خالد الداود، وعدد من مختصي الهيئة المشاركين في أعمال المؤتمر.