وزير الداخلية يدشن 13 خدمة الكترونية في منصة أبشر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود في مكتبه بديوان الوزارة 13 خدمة الكترونية في منصة «أبشر» لعدد من قطاعات وزارة الداخلية، وهي الأمن العام، ممثلا بالإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كما دشن تطبيق أبشر أعمال في نسخته الأولى، وخدمة تسجيل مخالفات الذوق العام الكترونيا المقدمة من الأمن العام.

يذكر أن عدد من أصدرت لهم هويات رقمية من منصة «أبشر» تجاوز 14 مليون شخص وجميعهم أصبح بمقدورهم الوصول لخدمات منصة أبشر عبر الانترنت، وكذلك بقية المنصات الحكومية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني.

حضر التدشين مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصرالداود، ورئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، وعدد من كبار المسؤولين.

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الخدمات الجديدة

المرور:

مبايعة المركبات

خدمة المركبات المحجوزة

الاستعلام عن مخالفات المركبات الأجنبية

خدمة الاعتراض على المخالفات

الجوازات:

خدمات المستثمر الأجنبي

خدمات التأشيرات لأصحاب الإقامة المميزة

خدمة الاستعلام عن رقم الحدود

خدمة تمديد الخروج والعودة لمن هم بالخارج.

الأحوال المدنية :