محمد بن مسعود - الدمام - 17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 06:58 PM اتهمته محكمة خاصة بالخيانة العظمى في أول رد فعل على إعدام "مشرف".. الجيش الباكستاني: استقبلنا الحكم بالألم والحزن في أول رد فعل على إعدام "مشرف".. الجيش الباكستاني: استقبلنا الحكم بالألم والحزن أعرب الجيش الباكستاني، اليوم (الثلاثاء) عن ألمه؛ بسبب حكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك في أول رد فعل للجيش الباكستاني على الحكم. وقال الجيش فيبيان أوردته "رويترز": "القرار الذي أصدرته محكمة خاصة بشأن الجنرال المتقاعد برويز مشرف استقبل بالألم والحزن بين صفوف أفراد وقادة القوات المسلحة الباكستانية". وقضت محكمة باكستانية بالإعدام غيابياً على مشرف بتهمة الخيانة العظمى، استنادًا إلى قراره فرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه. الكلمات المفتاحية ، في أول رد فعل على إعدام "مشرف".. الجيش الباكستاني: استقبلنا الحكم بالألم والحزن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في أول رد فعل على إعدام "مشرف".. الجيش الباكستاني: استقبلنا الحكم بالألم والحزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.