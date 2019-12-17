محمد بن مسعود - الدمام - قلّد قائد معهد تدريب السجون بالمنطقة الشرقية، المقدم أحمد الشهري، الثلاثاء؛ مدير شعبة البرامج والمناهج بالمعهد منصور بن حامد الجميلي السلمي، رتبة "رائد"، بعد صدور قرار ترقيته.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 06:40 PM Advertisements تقليد "السلمي" رتبة "رائد" في سجون الشرقية تقليد "السلمي" رتبة "رائد" في سجون الشرقية قلّد قائد معهد تدريب السجون بالمنطقة الشرقية، المقدم أحمد الشهري، الثلاثاء؛ مدير شعبة البرامج والمناهج بالمعهد منصور بن حامد الجميلي السلمي، رتبة "رائد"، بعد صدور قرار ترقيته.

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