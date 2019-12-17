، بالتعاون مع المرور.. بلدية ينبع تنفذ تحويلة مؤقتة بدوار السفن ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتاح طريق المحول الشرقي باتجاه مركز الضبط الأمني

أعلنت بلدية محافظة ينبع عن تنفيذ تحويلة مؤقتة لنقل الحركة المرورية في تقاطع طريق أملج مع طريق الملك خالد "دوار السفن"، وذلك بالتعاون مع شعبة مرور المحافظة.

وقدمت "البلدية" اعتذارها عن ضيق المسار للمتجهين إلى التقاطع؛ نظرًا لظروف الموقع لسرعة الانتهاء من تنفيذ التصميم المعتمد، من تعديل التقاء الشارعين بدوار يعالج سالكي الطريق، خاصة في أوقات الذروة؛ حرصًا من البلدية على إيجاد الحلول الناجحة لتسهيل الحركة المرورية.

من جهة ثانية أعلنت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، عن افتتاح طريق المحول الشرقي باتجاه مركز الضبط الأمني كيلو خمسين، بدءًا من كوبري طريق الملك سلمان لمسافة 32 كيلومترًا، وبعرض ثلاثة مسارات، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من أعمال المشروع بنهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٠م.

وأضافت أن المشروع يشتمل على الإنارة وأسوار حماية حرم الطريق والمداخل والمخارج الرابطة بالجسور، مشيرة إلى أن هذا المشروع يندرج تحت مبادرات التحول الوطني من خلال ٤ عقود تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي ١٥١ مليون ريال.

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