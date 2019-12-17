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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تدريباته، اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الحزم ضمن الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقسّم المدير الفني "يانييك فيريرا" التدريبات إلى فترتين؛ خُصصت الفترة الأولى للجوانب اللياقية التي أقيمت في الصالة الرياضية بنادي الفتح؛ حيث خضع اللاعبون لتمارين تقوية الجسم وزيادة نسبة التحمل.
واحتضن ملعب رديف مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، الفترة الثانية للتدريبات، والتي بدأت بتمارين الإحماء، قسّم من خلالها الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين.
وعمد "فيريرا" إلى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية عبر مساحة ثلثَي الملعب بلعب الكرة من لمستين، فيما اختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.الفتح الحزم كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 05:54 PM
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تدريباته، اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الحزم ضمن الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقسّم المدير الفني "يانييك فيريرا" التدريبات إلى فترتين؛ خُصصت الفترة الأولى للجوانب اللياقية التي أقيمت في الصالة الرياضية بنادي الفتح؛ حيث خضع اللاعبون لتمارين تقوية الجسم وزيادة نسبة التحمل.
واحتضن ملعب رديف مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، الفترة الثانية للتدريبات، والتي بدأت بتمارين الإحماء، قسّم من خلالها الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين.
وعمد "فيريرا" إلى تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية عبر مساحة ثلثَي الملعب بلعب الكرة من لمستين، فيما اختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.
، تدريبات الفتح: لياقة وتقوية استعدادًا للحزم ،
المصدر : الخليج 365
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