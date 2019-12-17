أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم 17/12/2019

يزداد البحث دائما عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية حيث أنه السعودية من أكثر الدول التي يزداد الطلب فيها على الذهب، حيث يستثمر البعض أمواله في الذهب باعتباره استثمار أمن ومربح جدا، بخلاف الأشخاص الذي يقبلون على شراء الذهب بشكل مستمر، وحرصا منا على توفير كافة المستجدات عن سعر الذهب في السعودية نقدم لكم اليوم سعر الذهب في محلات الصاغة بالسعودية.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في السعودية شهدت ارتفاع طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 178.59 ريال مقابل 47.62 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 163.71 ريال مقابل 43.65 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 156.27 ريال مقابل 41.67 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 133.94ريال مقابل 35.71 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 104.188 ريال مقابل 27.78 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 89.29 ريال مقابل 23.81 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.250 ريال مقابل 333.33 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 178.588ريال مقابل 47.617 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية نحو 5.554 ريال مقابل 1.481 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف جدا لم يذكر في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.