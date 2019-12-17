شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهموس» يبحث سبل استعادة الأموال المنهوبة مع سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

بحث رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس اليوم، مع الجانب السويسري، على هامش أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في أبو ظبي خلال الفترة من 19 إلى 23 ربيع الآخر 1441هـ، مختلف السبل القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة للمملكة، تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

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