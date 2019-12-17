شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث التعاون مع نظيره اليوناني والسفير الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
كما استقبل، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث التعاون مع نظيره اليوناني والسفير الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.