شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث التعاون مع نظيره اليوناني والسفير الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

كما استقبل، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.