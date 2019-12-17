شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يوماً من الفعاليات.. مهرجان الإبل يُنعش قرية «الرمحية» والان نبدء بالتفاصيل
وقرية الرمحية إحدى المراكز التابعة لمحافظة رماح، وتبعد عن العاصمة الرياض حوالي 120 كم، واشتهرت منذ القدم بكثرة آبارها ومياهها، ومناظرها الطبيعية، وروضاتها الربيعية، التي يقصدها المتنزهون، وهواة الرحلات البرية، ومؤخرًا ارتبط اسم "الرمحية" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المهرجان الأوحد من نوعه للإبل على مستوى العالم، ومنه انطلقت الرمحية إلى أفق العالم الرحب.
وعلى صعيد الإعلام كانت الرمحية حاضرة في الأخبار والأحداث المتعلقة بالمهرجان، وتجاوزت ذلك إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يشكل المهرجان لأهالي "الرمحية" حراكًا اقتصاديًّا تنشط معه الحركة التجارية بمختلف أنواعها، وتنتعش معه الخدمات الضرورية على جميع الأصعدة.
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