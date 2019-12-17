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وفاة أحد المصابين فى حادث انهيار سور جامعة بالرياض

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توفي أحد المصابين فى حادث انهيار سور خارجي لجامعة بالرياض بعد نقله إلى المستشفى للعلاج وهو فى حالة حرجة ، فيما شهدت حالة المصابين الثلاثة الآخرين استقرارا ، وجار البحث عن ضحايا آخرين تحت السور.

وكان مدني الرياض قد باشر حادث انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة بالرياض ،وتم انقاذ ٤ أشخاص أحدهم حالته حرجه.

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