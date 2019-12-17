شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد المصابين فى حادث انهيار سور جامعة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

توفي أحد المصابين فى حادث انهيار سور خارجي لجامعة بالرياض بعد نقله إلى المستشفى للعلاج وهو فى حالة حرجة ، فيما شهدت حالة المصابين الثلاثة الآخرين استقرارا ، وجار البحث عن ضحايا آخرين تحت السور.

وكان مدني الرياض قد باشر حادث انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة بالرياض ،وتم انقاذ ٤ أشخاص أحدهم حالته حرجه.