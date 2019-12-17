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طالبة بجامعة المعرفة: كنت أركض والأرض تنشق من تحتي
متابعات الخليج 365 - الرياض
روت طالبة بجامعة المعرفة لحظات الرعب التي عاشتها أثناء انهيار جزء من السور الخارجي وسقف مجمع المواقف الخارجي.
ونشرت الطالبة مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر وعلقت عليه بالقول: “ماني مستوعبة إني كنت بالكراسي اللي عند الجدار اللي انهدم.. يا جماعة ماني قادرة أستوعب ولا أشرح لكم ذُهل الموقف وأنا أركض والأرض تنشق من تحتي”.
وكانت الجامعة أعلنت أن السور الخارجي لمبنى جامعة المعرفة وسقف الموقف الخارجي تعرض إلى انهيار مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة.
وفي وقت لاحق أعلن الدفاع المدني انتشال 4 أشخاص من تحت الأنقاض فيما قالت قناة الإخبارية إن سيدة توفيت وأصيب 3 أشخاص آخرين.
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