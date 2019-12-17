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2019-12-17 تعرف على أكثر كميات الأمطار المسجلة اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرصد الهيدرولوجي كميات هطول الأمطار بالمملكة اليوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤١هـ. وسجلت زعبان التابعة لمحايل بمنطقة عسير، أعلى كمية للأمطار اليوم بلغت 31.60 ملم فيما سجلت الرياض 9.60 ملم ومكة المكرمة 9.20 ملم. Advertisements وبلغت كمية الأمطار المسجلة في جازان 31 ملم فيما بلغت 17 ملم في جازان. ويمكن الاطلاع على كمية الأمطار بزيارة موقع الوزارة (هنا) شارك الخبر







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