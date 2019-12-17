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2019-12-17 فيديو.. استمرار البحث والإنقاذ في حادث مواقف جامعة المعرفة متابعات الخليج 365 - الرياض تواصل فرق الدفاع المدني في الرياض أعمال البحث والإنقاذ بعد انهيار سقف مواقف جامعة المعرفة. Advertisements وكانت فرق الدفاع المدني انتشلت 4 أشخاص من تحت الأنقاض فيما أعلن عن وفاة سيدة واحدة وإصابة 3 أشخاص آخرين. وكانت جامعة المعرفة أعلنت أن السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف الموقف الخارجي تعرض إلى انهيار مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة. شارك الخبر







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