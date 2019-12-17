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الإنذار المبكر يحذر أهالي جازان وعسير
أمطار رعدية ورياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة
متابعات الخليج 365 - جازان
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر أهالي منطقتي جازان وعسير من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وقال الإنذار المبكر في تنبهين متقدمين له إن هذه الحالة سوف تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم بمشيئة الله تعالى.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، أصدرت تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الداير بني مالك، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
من جهة أخرى نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عددٍ من محافظات ومدن منطقة عسير.
وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب.
وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول في عدة أودية المنطقة.
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