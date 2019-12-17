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2019-12-17 فيديو.. وفاة سيدة وثلاث إصابات في انهيار سقف مواقف جامعة المعرفة توفيت سيدة فيما أصيب 3 أشخاص جراء انهيار سقف مجمع مواقف جامعة المعرفة وجزء من السور الخارجي، بحسب ما أعلنته قناة الإخبارية. Advertisements ونجحت فرق الدفاع المدني في انتشال 4 أشخاص من تحت الأنقاض فيما لا تزال عمليات البحث جارية. وكانت جامعة المعرفة أعلنت أن السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف الموقف الخارجي تعرض إلى انهيار مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة. شارك الخبر







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