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2019-12-17 الملك سلمان يبحث هاتفيًا تعزيز العلاقات مع مهاتير محمد متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الاسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة. شارك الخبر







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