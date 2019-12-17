2019-12-17

5 خدمات جديدة في الأحوال المدنية .. تعرف عليها

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، مساء أمس 13 خدمة إلكترونية في منصة “أبشر” لعدد من قطاعات وزارة الداخلية.

واشتملت الخدمات التي دشنها سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على “خدمة تسجيل المواليد”، وخدمة “تقدير” المطورة، بالإضافة إلى خدمة “تعديل مهن المدنيين”، وخدمة “إصدار سجل أسرة جديد للأمهات”، وخدمة ” إصدار سجل أسرة في حالة الزواج”.



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