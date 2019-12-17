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ترقب نتائج فحص الدخان الجديد اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
يترقب ملايين المواطنين اليوم، إعلان هيئة الغذاء والدواء، نتائج فحص الدخان الجديد بعد حالة الجدل التي أثيرت حوله خلال الفترة الأخيرة.
وكانت جمعية نقاء قد تسببت في حالة من الجدل بعدما أعلنت أن الدخان الجديد يحتوي على مواد مسرطنة إلا أنها عادت واعتذرت عن هذا التصريح.
وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء، في وقت سابق، بيانًا مشتركًا أكدتا خلاله أنهما استدعتا شركات التبغ الموردة لمنتجات السجائر وألزمتها بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة وتوضيح أسباب تغير النكهة التبغ.
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