أرامكو تشتري 17 % من هيونداي أويل بـ1.2 مليار دولار

2019-12-17

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت اليوم شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية اكتمال صفقة استحواذ شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. – وهي إحدى شركاتها التابعة – على حصة 17% من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة , إذ تقدّر قيمة الاستثمار بنحو 1,2 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد اكتمال جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وسيدعم استثمار شركة أرامكو فيما وراء البحار في شركة هيونداي أويل بنك استراتيجية أرامكو السعودية للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية، مما يمكّن أرامكو السعودية من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية.

يذكر أن شركة هيونداي أويل بنك هي شركة خاصة تعمل في مجال تكرير النفط، وتأسست عام 1964م, ويُعد مجمع ديسان، الذي يضم المرافق الرئيسة لشركة هيونداي أويل بنك، معملًا متكاملًا للتكرير وبطاقة معالجة تُقدَّر بنحو 650 ألف برميل في اليوم. وتشتمل محفظة أعمال هيونداي أويل بنك والشركات الخمس التابعة لها على أعمال التكرير، وزيوت الأساس، والبتروكيميائيات، وشبكة من محطات الوقود.

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