السعودية | الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ماليزيا

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ماليزيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، من رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.