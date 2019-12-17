خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الماليزي

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الرياض - علي القحطاني - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات. وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الاسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.

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