شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سائحة ألمانية تطلب من مواطنة الزواج بسعودي.. ورد فعل صادم للأخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فاجأت سائحة ألمانية ، إحدى المواطنات ، خلال إجراء حوار معها وطلبت منها الزواج بشاب سعودي .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنة تجري حواراً قصيراً مع سائحة ألمانية في المملكة ، حيث سألت المواطنة، السائحة، حول رأيها في المملكة وتقييمها للزيارة وإمكانية أن تعاودها مرة أخرى، لتجيب أنها أحبت زيارتها للسعودية كثيراً وبالتأكيد ستكررها مرةً أخرى.
وفي نهاية الفيديو قالت السائحة للفتاة باللغة الانجليزية أنها تريد الزواج من شاب سعودي، لتفاجئها موثقة المقطع بردها غاضبةً “الله ياخذ إبليسك”، وتكتفي بما صورته معها.
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