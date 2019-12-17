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الخطوات المتبعة عند سحب البنك لدعم حساب المواطن

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الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن الإجراء المتبع عند سحب البنك للدعم؛ مؤكدًا أنه لا يحق للبنوك سحب الدعم المستحق في حسابات المستفيدين.

ووجه مستفيد شكوى إلى حساب المواطن، عبر تويتر قائلًا: ” السلام عليكم نزل حساب المواطن وسحبه البنك هل مسموح له يسحبه.؟! ” .

وأجاب حساب المواطن: ” لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي: هنا   “.

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