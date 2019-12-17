شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مواطن مطعون بالصدر والرأس أمام منزله في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عثر أحد الأهالي بحي الجامعة في جدة ، على مواطناً متوفى وعليه آثار طعن بالرأس والصدر،مٌلقى أمام منزله ، وعلى الفور تم الاتصال بأشقاؤه الذين قاموا بنقله لمستشفى الجامعة .

وكانت تلقت شرطة جدة ، بلاغٌ يفيد بوصول شخص متوفى إلى مستشفى الجامعة وعليه آثار طعن بالرأس والصدر وكدمات بالوجه تمّ نقله بوساطة أشقائه، وحسب إفادتهم وجدوه أمامه منزله بحي الجامعة وعليه آثار الطعن وتمّ نقله إلى المستشفى.