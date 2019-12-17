شكرا لمتابعة خبر عن برسوم 200 ريال .. طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونياً عبر « أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت منصة “أبشر ” عن خطوات إتمام مبايعة المركبات إلكترونياً والتي جاءت ضمن 13 خدمة أعلن عنها وزير الداخلية مساء أمس الإثنين عبر ” أبشر ” .

وبعد المعاينة والفحص وحصول التراضي بين البائع والمشترى تتم المبايعة بتنفيذ الخطوات التالية :

1- إدخال البائع لبيانات طلب المبايعة وتحديده لهوية المشتري وثمن المركبة ، ورقم حسابه البنكي لتحويل الثمن عليه .

2- يتم منح المشترى مهلة من ساعة لبضعة ساعات لتأكيد قبول أو رفض المبايعة ، وفي حال عدم التأكيد تُلغى العملية تلققائياً ، وفي حال القبول يقوم بإدخال رقم حسابه البنكي ، ويُستخدم لاحقاً لإعادة الثمن حال إلعدول عن البيع و عدم إتمام العملية لأي سبب .

3- يقوم المشتري بتحويل الثمن على الحساب البنكي للبائع خلال مهلة 3 أيام ، وإذا لم يتم الدفع خلال المدة تُلغى العملية تلقائياً ويكون المشتري ملزم بالتأمين على المركبة .

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4- تسليم وتسلم المركبة : تتم عملية التحقق عبر “أبشر ” عبر إدخال رمز التحقق ، وإذا لم يتم تسليم المركبة تلغى العملية .

أما في حال إتمام عملية الاستلام والتسليم بنجاح يتم نقل ملكية المركبة إلى المشتري كما يتم تحويل ثمن المركبة إلى البائع خلال 5 أيام عمل؛ ابتداءً من اكتمال نقل ملكية المركبة.

ورسوم إتمام المبايعة عبر منصة “أبشر” هي 200 ريال يتم إضافتها إلى ثمن المركبة وتُدفع من قِبَل المشتري، وهي قابلة للاسترداد في حال إلغاء عملية المبايعة لأي سبب .

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