شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو النائمات .. شاهد الوليد بن طلال يلهو ويلعب مع أميرات في غاية الحسن والجمال.. وعدسة مصور محترف تلتفط (مشهد) يهز تويتر السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، فيديو جديدا، يظهر فيه مع "الأميرات الخمس"، خلال رحلة ترفيهية في الصحراء.

وكتب الوليد بن طلال على "تويتر"، امس الاثنين: "ويك إند مع الأميرات الخمس سارا، وجنى، ومايا، ودلال، ونورا، والزميلات والزملاء بالبر".

ويظهر الملياردير السعودي في بداية الفيديو وهو يستقل مروحية، مع آخرين، ليتجه إلى منطقة صحراوية، يبدأ فيها المشاركة في أنشطة ترفيهية تشمل تدريب الأميرات الخمس، على استخدام بندقية صيد.

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بعد فيديو النائمات .. شاهد الوليد بن طلال يلهو ويلعب مع أميرات في غاية الحسن والجمال.. وعدسة مصور محترف تلتفط (مشهد) يهز تويتر السعودية

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يظهر في الفيديو، خيمة تم إنشاؤها لهذا الغرض، إضافة إلى وجود تجمعات من الإبل والخيل وبعض الطيور.

ويرصد الفيديو، أيضا مشاركة الأميرات الخمس، في رحلات سفاري، رافقت الوليد بن طلال، إضافة إلى قيامهن باللهو باستخدام بعض الألعاب الترفيهية.

كما يظهر الأمير الوليد بن طلال وهو يؤدي الصلاة ليلا بمشاركة الأميرات الخمس، ويتبع ذلك حفل شواء.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، غرد الوليد بن طلال عبر حسابه على موقع "تويتر": "حفيدتي مايا بنت خالد الوليد تساند أختها جنى بطريقتها الخاصة"، كما نشر ​في شهر نيسان/ أبريل، صورة لحفيداته، وهن نائمات بجوار بعضهن بعضا، خلال أحد النزهات البرية.