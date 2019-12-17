السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل خمسَ فتياتٍ من محيط مصلى باب الرحمة



القدس المحتلة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمس فتيات فلسطينيات من محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن عناصر من قوات الاحتلال اعتقلت خمس فتيات مقدسيات واقتادتهن إلى مركز القشلة للتحقيق.

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16:52ت م

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