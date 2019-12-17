السعودية اليوم / أمير منطقة الباحة يتسلم تقريراً عن مشاركات فريق صقور الباحة للدراجات النارية



الباحة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19ديسمبر 2019 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تقريراً عن مشاركات فريق صقور الباحة للدراجات النارية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، قائد فريق صقور الباحة للدراجات النارية حاتم بن أحمد عياش وعدد من أعضاء الفريق.

واستمع سمو أمير منطقة الباحة لشرح من قائد الفريق عن المشاركات التي قام بها في الفريق في المناسبات الوطنية والمهرجانات وغيرها .

وأشاد سموه بجهود الفريق ومساهماتهم في العديد من المناسبات مما يعطي ذلك انطباعا إيجابيا عن

من جهته أعرب قائد فريق صقور الباحة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بالفريق واعدا ببذل المزيد من الجهود.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

16:27ت م

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الباحة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19ديسمبر 2019 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تقريراً عن مشاركات فريق صقور الباحة للدراجات النارية .جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، قائد فريق صقور الباحة للدراجات النارية حاتم بن أحمد عياش وعدد من أعضاء الفريق.واستمع سمو أمير منطقة الباحة لشرح من قائد الفريق عن المشاركات التي قام بها في الفريق في المناسبات الوطنية والمهرجانات وغيرها .وأشاد سموه بجهود الفريق ومساهماتهم في العديد من المناسبات مما يعطي ذلك انطباعا إيجابيا عن رياضة الدراجات النارية بشكل عام ، مؤكداً سموه حرص واهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله في دعم الأنشطة الرياضة ودعم مواهب الشباب فيما يعود عليهم بالنفع وذلك تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.من جهته أعرب قائد فريق صقور الباحة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بالفريق واعدا ببذل المزيد من الجهود.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //16:27ت م0194

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