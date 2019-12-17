السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يقلد مدير شعبة أمن إمارة القصيم رتبته الجديدة



بريدة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة ,بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, اليوم ، مدير شعبة أمن إمارة منطقة القصيم رتبته الجديدة خالد بن ثواب المطيري ، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة "عقيد".

وهنأ سموه العقيد خالد المطيري على الثقة الملكية الكريمة ، متمنيًا له التوفيق والنجاح.

من جانبه , رفع العقيد المطيري شكره وتقديره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الثقة الغالية التي ستكون - بمشيئة الله - حافزاً له لبذل المزيد من الجهد , والتفاني في العمل, مقدراً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه وتوجيهاته الدائمة له طوال مسيرته، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر - حفظهم الله ـ.

// انتهى //

16:24ت م

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