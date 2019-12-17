السعودية اليوم / مفوض شؤون اللاجئين: الاستجابة الدولية لأزمة اللاجئين غير متوازنة



جنيف 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن الدول النامية رغم مواردها المحدودة هي التي فتحت أبوابها لاستضافة اللاجئين وحافظت على ملايين الأرواح، مشيراً أن الاستجابة الدولية لأزمة اللاجئين غير متوازنة، حيث تدفع الدول ذات الموارد العالية بالمسؤولية نحو الدول الفقيرة الأقل قدرة على التعامل معها.

وقال جراندي خلال المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد في جنيف أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية مع وضع اللاجئين في مخيمات معزولة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، داعياً إلى تبني نهج ورؤية شاملة، وإنشاء تحالف واسع يضم الأفراد والمؤسسات الإنمائية والشركات, ووضع خطة ذكية شاملة ذات امتداد عالمي لمساعدة النازحين واللاجئين، وترسيخ مبادئ حمايتهم بمشاركة جميع القطاعات المجتمعية.

كما دعا إلى إيجاد سبل عادلة لإعادة توطين النازحين ومساعدة الدول المستضيفة لهم وإيجاد وسائل عودتهم بأمن وكرامة، إضافةً إلى تطبيق ميثاق اللاجئين وتمكين ملايين اللاجئين من الذهاب إلى المدرسة والرعاية الصحية وفتح حسابات مصرفية.

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16:20ت م

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