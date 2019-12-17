السعودية اليوم / وكيل إمارة الباحة المكلف يدشن عيادة صحة المرأة والطفل بالعقيق



الباحة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

دشن وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري اليوم, عيادة صحة المرأة والطفل, بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الدكتور خالد بن عبدالكريم, ومحافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي .

وقص السياري شريط الافتتاح وتجول داخل العيادة مستمعاً لشرح موجز عن الخدمات التي تقدمها للمراجعين.

ثم أقيم حفل بهذه المناسبة , تضمن كلمة لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج قدم فيها نبذة عن العيادة التي تقدم مجموعة خدمات صحية متناسقة وقائية وعلاجية موجه للمرأة والطفل, كما تشمل الكشف المبكر عن مرض السكري, والضغط والتحري عن السمنة, بالإضافة إلى مرض هشاشة العضام باستخدام جهاز الدكيسا, كما يتم الكشف من خلالها عن سرطان الثدي بجهاز الماموغرام, وخدمة التطعيمات الأساسية للأطفال حتى سن عامين, وتقديم خدمة الطفل السليم.

ونوه المجماج بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة التنمية الصحية، وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية الأولية، مؤكداً أن صحة الباحة تسعى لتحقيق نموذج الرعاية الصحية الأولية الذي يهتم بالمحافظة على صحة المواطن أكثر من علاجه، ومن هنا تأتي أهمية تنمية الرعاية الصحية الأولية.

فيما أشاد وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف بمبادرة نموذج الرعاية الصحية الأولية وبالقفزات التي تحققها الصحة في المنطقة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ومتابعة وزارة الصحة، متطلعاً أن تكون هذه العيادة إضافة متميزة، وأن يتم التوسع في هذه العيادة بجميع المراكز التجارية بالمنطقة، مقدماً شكره لإدارة المركز على تبرعهم بهذا المكان وللشركاء الداعمين.

وفي ختام الحفل كرّم وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف الشركاء والداعمين.

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16:17ت م

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