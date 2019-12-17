السعودية اليوم / توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الأمر بالمعروف ورئاسة شؤون الحرمين



الرياض 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم, مذكرة تعاون مع الرئاسة العامة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, وذلك في ديوان الرئاسة العامة بالرياض.

وقع المذكرة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات والتدريب والتقنية والإعلام، وتنفيذ ورش العمل وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الأداء، لدى الجانبين.

وبين الدكتور السند، أن هذا التعاون يحقق أهدافاً كبرى في مجال خدمة المجتمع، والبحث العلمي، وإيصال رسالة الرئاسة العامة من خلال البرامج واستثمار التقنية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم حجاجاً ومعتمرين.

وأبدى معاليه تفاؤله بالنتائج الرائدة والمتميزة للمذكرة من خلال التعاون الإستراتيجي بين الرئاستين.

من جانب آخر أعرب الدكتور السديس، عن سعادته بما شاهده خلال هذه الزيارة وما رآه من نقلة نوعية تطويرية في وكالاتها وإداراتها كافة، مبيناً أن الاتفاقية تُعنى بمجموعة كبيرة من الأهداف، من ضمنها تبادل الخبرات والمعارف بين الرئاستين، مشيداً بما وصلت إليه الرئاسة العامة من تقدم في المجالات التقنية والإدارية والإعلامية بالإضافة لدورها الميداني الملموس، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستجنى ثمارها بإذن الله تعالى.

بعد ذلك زار الدكتور السديس المركز الإعلامي للرئاسة العامة والإدارة العامة لتقنية المعلومات، واطلع على المنجزات التي تحققت في المجالين التقني والإعلامي.

// انتهى //

16:15ت م

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