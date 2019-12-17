السعودية اليوم / ملتقى عربي يناقش مستقبل العلاقات العامة وتحويلها من الدور التقليدي إلى الرقمي



القاهرة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال الملتقى العربي الثاني للعلاقات العامة الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية لمدة ثلاثة أيام بعنوان "العلاقات العامة في عالم متحول ومتغير: دور جديد ومتطلبات جديدة".

وأكد المدير العام للمنظمة العربية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، والتي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة التدريب في المنظمة طارق سالم، أن المنظمة تقدم فرص للتدريب في مجال بناء القدرات في العلاقات العامة للقطاع العام والخاص، موضحاً أن الملتقى يبحث مدى استعداد المؤسسات العربية للتحول الرقمي في التواصل في مجال العلاقات العامة للوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور.

من جانبه قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير قيس العزاوي، إن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية يولي اهتماماً كبيراً بأساليب التواصل الحديثة نظراً لأهميتها ودورها الكبير في كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية سواء للدول أو للمجتمعات.

وبدوره أكد مدير إدارة العلاقات العامة بالشركة

وتناقش جلسات الملتقى مستقبل العلاقات العامة التقليدية في ظل العالم الرقمي، ودور العلاقات العامة في عصر الإعلام الرقمي وتعزيز العلاقة التفاعلية بين الجمهور والمؤسسات، وأهمية عملية التواصل المتكاملة في عالم رقمي متحول، ودور وسائل التواصل الحديثة الرقمية في تحسين عمل المؤسسات الحكومية، وأفضل الممارسات الإقليمية الناجحة والحملات الإعلامية في مجال العلاقات العامة الرقمية, ودور العلاقات العامة الرقمية في إسعاد الجمهور وتجربة المواطن العربي في التفاعل.

// انتهى //

16:03ت م

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القاهرة 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم بالقاهرة أعمال الملتقى العربي الثاني للعلاقات العامة الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية لمدة ثلاثة أيام بعنوان "العلاقات العامة في عالم متحول ومتغير: دور جديد ومتطلبات جديدة".وأكد المدير العام للمنظمة العربية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، والتي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة التدريب في المنظمة طارق سالم، أن المنظمة تقدم فرص للتدريب في مجال بناء القدرات في العلاقات العامة للقطاع العام والخاص، موضحاً أن الملتقى يبحث مدى استعداد المؤسسات العربية للتحول الرقمي في التواصل في مجال العلاقات العامة للوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور.من جانبه قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير قيس العزاوي، إن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية يولي اهتماماً كبيراً بأساليب التواصل الحديثة نظراً لأهميتها ودورها الكبير في كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية سواء للدول أو للمجتمعات.وبدوره أكد مدير إدارة العلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء عبدالرزاق بن شفق الرشيد, أن الشركة السعودية للكهرباء هي أكبر شركة تنتج وتنقل وتوزع الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، وأوضح أن الشركة تتجاوب مع هذه المتغيرات لتحقيق متطلبات واحتياجات جمهور المستفيدين والمشتركين من خدماتنا.وتناقش جلسات الملتقى مستقبل العلاقات العامة التقليدية في ظل العالم الرقمي، ودور العلاقات العامة في عصر الإعلام الرقمي وتعزيز العلاقة التفاعلية بين الجمهور والمؤسسات، وأهمية عملية التواصل المتكاملة في عالم رقمي متحول، ودور وسائل التواصل الحديثة الرقمية في تحسين عمل المؤسسات الحكومية، وأفضل الممارسات الإقليمية الناجحة والحملات الإعلامية في مجال العلاقات العامة الرقمية, ودور العلاقات العامة الرقمية في إسعاد الجمهور وتجربة المواطن العربي في التفاعل.// انتهى //16:03ت م0179

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.