

تبوك 20 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واس

‏أقامت رابطة فرسان ضباء البيئية فعالية اليوم، لغرس عدد من الشتلات الزراعية في فناء مدارس مركز العمود التابع لمحافظة ضباء , بمشاركة طلاب المجمع والكادرد التعليمي فيه.

وأوضح رئيس الرابطة سلامه بن سويلم العايدي، أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الرابطة للتوعية بأهمية البيئة وسبل المحافظة عليها ، ودعم وتعزيز الغطاء النباتي ، ونشر الوعي بين افراد المجتمع.

وبين أن هذه الفعالية هي الأولى من نوعها التي أطلقتها الرابطة تحت شعار " يالله نشجر مدارسنا "، والتي دشنها محافظ ضباء محمود الحربي الأسبوع المنصرم وذلك بمقر مكتب تعليم المحافظة، مبيناً أن الرابطة ستواصل العمل لدعم وتعزيز الغطاء النباتي في جميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة سواء بإقامة الفعاليات أو الأنشطة التي من شأنها الرفع من مستوى الوعي وتحويل مدارسنا إلى بيئة خضراء يسقي وينمي الطالب فيها الشجر مثلما يستقي مختلف العلوم وينهل منها.

// انتهى //

16:03ت م

0178





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رابطة فرسان ضباء البيئية تقيم فعالية غرس شتلات في فناء مدارس مركز العمود بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.