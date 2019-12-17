السعودية | رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي سبل التعاون

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:34 مساءً, 17 ديسمبر 2019 م المناطق - واس التقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس اليوم, معالي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في أبو ظبي خلال الفترة من 19 إلى 23 ربيع الآخر 1441هـ.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المملكة والإمارات في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة، والعمل على تعزيزها وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

حضر اللقاء مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وكبير مستشاري رئيس الهيئة خالد بن عبدالعزيز الداود، وعدد من مختصي الهيئة المشاركين في أعمال المؤتمر.

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