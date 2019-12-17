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467 متدربًا ينهون دورة الفرد الأساسي في حرس الحدود
متابعات الخليج 365 - الرياض
اختتم معهد حرس الحدود بالرياض برنامج التدريب المسائي اللامنهجي لدورة الفرد الأساسي رقم 140 ضمن أنشطة الفصل التدريبي الأول للعام ١٤٤١ه والذي يهدف إلى إعداد المتدربين على مهارات التدريبات العسكرية لرجل حرس الحدود.
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 467 متدربًا، وقد اشتملت التدريبات على مهارات الكشف عن المتفجرات ومهارات القبض والتفتيش ومهارات الرماية، بالإضافة إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للمتدربين، كما تضمن البرنامج تقييمًا يوميًا للمتدربين لمعرفة مستوى التحصيل وتعديل الأخطاء وتكثيف التدريب على الفئة التي لم تحصل على كفايتها من التدريب، وتكون فريق التدريب من ضباط ومدربين من المعهد.
الجدير بالذكر أن برامج تدريب منسوبي حرس الحدود تحظى بمتابعة مستمرة من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، من خلال تسخير كافة الإمكانات والكوادر البشرية المتخصصة لتطوير منسوبي الجهاز.
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